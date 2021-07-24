КИЕВ, 24 июл — ПРАЙМ. Директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Белявский заявил, что в компании согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги газотранспортной системы (ГТС) Украины при новых поставках газа из России должен решаться на рыночных условиях.

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер ранее заявил, что вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях.

"То есть фактически "Газпром" указывает на то, что тарифообразование оператора газотранспортной системы Украины и фактически предложение по бронированию мощностей должно соответствовать рыночным правилам и рыночным условиям в ЕС. Мы с этим согласны и считаем, что тарифы на транспортировку газа по украинской системе являются одновременно и рентабельными и конкурентно способными", — сказал Белявский в комментарии изданию "Суспільне" ("Общественное").

Отмечается, что тариф будет уточняться в зависимости от прогнозируемой загруженности украинской ГТС.

"Мы считаем, что украинская газотранспортная система является рентабельной даже потому, что именно Украина владеет наиболее разветвленной, оптимальной и эффективной системой газохранилищ, что создает дополнительную стоимость и ценность для заказчиков услуг транспортировки и хранения газа", — добавил Белявский. Эксперт назвал основу экономики "Северного потока – 2"

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.