МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Американский журналист Джош Хаммер в своей статье в журнале Newsweek объяснил, почему США потерпели масштабное поражение в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток — 2", а Москве подарили победу.

В частности, пишет автор, бывший президент США Дональд Трамп в действительности проводил ястребиную политику в отношении России. Хотя его постоянно обвиняли в "сговоре" с Москвой. Политик выступил против российского газопровода в Германию и наложил жесткие санкции в попытке остановить реализацию этого трубопровода.

Сейчас же, добавляет коллумнист, администрация нового президента США Джо Байдена одобрила строительство "Северного потока — 2".

"Меркель, несомненно, довольна таким исходом, и нет человека счастливее Путина", — пишет автор.

Обозреватель высказал также мнение, что радикальная смена позиции властей США в вопросе трубопровода позволит России вытеснить растущий экспорт СПГ из США и поставит Европу в энергетическую зависимость от Москвы.

Сделка Байдена и Меркель, пишет Хаммер, наносит удар по производителям СПГ в США и лишает их доступа к ключевому европейскому рынку.

По времени принятие этого соглашения также поразительно совпало с "предательским" запретом на строительство трубопровода Keystone XL в США.

"Чем можно объяснить такое странное и контрпродуктивное поведение? На риторическом фронте Байден, сейчас пребывающий в состоянии политического маразма, отнюдь не известен как образец ясности ума", — пишет он.