МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия сможет загружать морскую часть "Северного потока — 2" на полную мощность, сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта Финансовго университета при правительстве РФ Игоря Юшкова. В "Газпроме" пояснили свою позицию по транзиту через Украину с 2024 года

По мнению специалиста, "Газпром" может пойти на выполнение требования, направленного на ограничение монополии поставщиков газа, и продавать его европейским потребителям в 12 милях от побережья, до начала территории ЕС.

Юшков также отметил, что ввод в эксплуатацию нового газопровода позволит снизить негативное влияние на экономику. По его словам, "Северный поток — 2" является короче старого транзитного пути через территорию Украины. Сокращение дальности транспортировки ведет к тому, что потребность в энергии для перекачки снижается, что приводит к снижению вредных выбрососв. Он также подчеркнул, что к "Северному потоку — 2" никогда не было претензий по негерметичности или утечкам.

Россия также может продолжить действие контракта с Украиной на транзит газа через ее территорию, заявил эксперт. Существует возможность продолжить оплату и при этом не осуществлять поставки через посредников. Юшков выразил мнение, что подобная договоренность могла быть озвучена в ходе переговоров с Германией.