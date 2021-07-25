МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия сможет загружать морскую часть "Северного потока — 2" на полную мощность, сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта Финансовго университета при правительстве РФ Игоря Юшкова.
По мнению специалиста, "Газпром" может пойти на выполнение требования, направленного на ограничение монополии поставщиков газа, и продавать его европейским потребителям в 12 милях от побережья, до начала территории ЕС.
Юшков также отметил, что ввод в эксплуатацию нового газопровода позволит снизить негативное влияние на экономику. По его словам, "Северный поток — 2" является короче старого транзитного пути через территорию Украины. Сокращение дальности транспортировки ведет к тому, что потребность в энергии для перекачки снижается, что приводит к снижению вредных выбрососв. Он также подчеркнул, что к "Северному потоку — 2" никогда не было претензий по негерметичности или утечкам.
Россия также может продолжить действие контракта с Украиной на транзит газа через ее территорию, заявил эксперт. Существует возможность продолжить оплату и при этом не осуществлять поставки через посредников. Юшков выразил мнение, что подобная договоренность могла быть озвучена в ходе переговоров с Германией.
https://1prime.ru/gas/20210725/834292922.html
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