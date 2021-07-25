МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Журналист издания "Страна.ua" Максим Минин проанализировал германо-американское соглашение по "Северному потоку — 2" и пришел к неутешительным для соотечественников выводам, сообщает РИА Новости. Стало известно, как Россия будет эксплуатировать "Северный поток - 2"

Автор обратил внимание на то, что Украина неоднократно упоминается в заявлении, однако не является стороной соглашения. По его мнению, это может говорить о пренебрежительном отношении Берлина и Вашнгтона к Киеву как к самостоятельному игроку.

В обмен на запуск "Северного потока — 2" США и Германия обещали "скромную" поддержку Киеву на развитие зеленой энергетики, а также проведение переговоров с Россией о продлении транзита газа до 2034 года, пишет журналист. При этом в соглашении не говорится об участии в этих переговорах Украины, а также отсуствуют какие-либо обязательства по объемам и срокам.

В итоге Минин делает вывод, что соглашение между Вашингтоном и Берлином не дает никаких серьезных гарантий Киеву и фактически лишает страну субъектности и самостоятельности в данном вопросе.