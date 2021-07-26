МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Успешное завершение строительства газопровода "Северный поток-2" поможет обеспечить надежное энергоснабжение для Европы, а России — сократить издержки транзита. Этот крупный проект станет также важным шагом для европейских стран в достижении углеродной нейтральности. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных ими экспертов. Украина пригрозила взять реванш над Россией за "Северный поток -2"

Издание подчеркивает, что запуск нового трубопровода не будет означать прекращения поставок газа в Европу по другим маршрутам. Так, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 22 июля заявил, что концерн готов продлевать договор о транзите через территорию Украины после 2024 года и даже увеличить поставки.

Это решение, по словам главы компании, будет зависеть от экономической целесообразности и состояния трубопровода в этой стране. "Газпром" всегда подходил к "Северному потоку-2" как к экономическому проекту, подчеркнул Алексей Миллер.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков также согласен с определением "Северного потока-2" как "экономического проекта".

"Помимо того что расстояние до потребителей газа через "Северный поток-2" короче, важно и то, кому платить за транзит. Компания-оператор в проекте "Северный поток-2" газпромовская, и "Газпром" будет платить сам себе. В итоге деньги будут тратиться только на физическую прокачку", — объяснил он. Если мы говорим, например, про Украину, то там "Газпром" платит по довольно высокому тарифу оператору ГТС Украины. Поэтому, конечно, для "Газпрома" "Северный поток-2" выгоднее, добавил эксперт.