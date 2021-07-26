МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. После запуска "Северного потока-2" Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий главы исполкома Национального совета реформ, бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24". Эксперт оценил новую идею США о том, как погубить "Северный поток-2"

Он считает, что нельзя верить тому, что транзит российского газа через Украину сохранится после ввода газопровода в строй.

"То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока-2" будет уменьшаться, — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород", — сказал Саакашвили.

Помимо этого, он обвинил Россию в том, что она якобы хочет "перекрыть для Украины" Черное море, поскольку именно на юге страны сосредоточены основные залежи "зеленого" водорода. "И Россия смотрит на эти вещи", — добавил Саакашвили.