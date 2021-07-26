МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Штабы по газификации созданы уже в 66 регионах России, почти 90 тысяч заявок на догазификацию к настоящему времени принято в работу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совместного с "Единой Россией" обсуждения программы догазификации.

"На сегодняшний день мы уже ведем заявочную компанию. Вот на данном экране показано, что, например, на сегодня всего подано 97 314 заявлений на догазификацию, из них отклонено… по разным причинам — 10 136", — рассказал он.

"66 регионов создали штабы и 17 — на согласовании", — также добавил Новак про количество региональных штабов по газификации в России.