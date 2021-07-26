МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что не получал запросов со стороны европейских партнеров организовать встречу по вопросу о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.

"Ко мне таких запросов не было", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли уже партнеры из Европы с просьбой организовать встречу по продлению транзита газа через украинскую территорию после истечения действующего контракта.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.