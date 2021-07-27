МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Кремле затрудняются в понимании причин негативного отношения Польши к столь важному для Европы проекту "Северный поток — 2", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин проведет во вторник совещание по экономическим вопросам

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с Польским Радио заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода "Северный поток — 2".

"Здесь нужно понимать, почему Польша. Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании такого отношения к такому важному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению. Конечно, мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", – заявил Песков.