МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на август новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. Кремль назвал позицию Польши по "Северному потоку - 2" непонятной

Всего на аукционе во вторник предлагалось забронировать на август прерываемые транзитные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров газа в сутки.

При этом 19 июля прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. На нем "Газпром" выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 миллионов кубометров в сутки, как и в предыдущие месяцы.