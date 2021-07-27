ХЕЛЬСИНКИ, 27 июл — ПРАЙМ. Газ в Эстонии с сентября подорожает на 51% для частных потребителей, в связи с ростом мировых цен на "голубое топливо", сообщила во вторник пресс-служба энергетического концерна Eesti Gaas. Биржевая цена углеводородного газа рекордно выросла

По словам члена правления компании Маргуса Каазика, мировая цена на газ начала расти еще в 2020 году, в этом году рост значительно ускорился. Резкий рост закупочных цен вынуждает Eesti Gaas осуществлять корректировку цен на газ и в Эстонии.

"В течение последних трех лет нам удавалось поддерживать цену для бытовых потребителей на стабильном и неизменном уровне, но почти 60% рост закупочной цены за последние шесть месяцев заставляет нас вносить коррективы. Новая цена зависит от объема потребления газа клиентом и условий договора, рост в среднем составит около 51%",- сказал Каазик.

Он отметил, что причиной повышения мировых цен на газ являются вызванные прохождением кульминации пандемии коронавируса общий рост уверенности и восстановление экономики, а также соответствующее повышение спроса и цен на сырье.

Концерн Eesti Gaas занимается покупкой, распределением и продажей российского природного газа, а также обслуживанием газовых систем, строительством газопроводов в Эстонии. Компания на 100% принадлежит эстонскому частному капиталу. Собственником предприятия является инвестиционная фирма Infortar. У компании Eesti Gaas имеется примерно 50 тысяч клиентов и 230 работников.

Ранее в состав акционеров Eesti Gaas входил российский "Газпром", который владел 37,026% акций концерна. В 2016 году "Газпром" продал свою долю за 24,572 миллиона евро.