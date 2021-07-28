КИЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Офис президента Украины заявил в среду, что Берлин готов вести консультации по "Северному потоку — 2", которые ранее инициировал Киев.

Украина ранее заявила, что в соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку — 2", который, как утверждалось, угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД страны направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

По данным пресс-службы, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Маттиасом Люттенбергом.

"Заместитель руководителя офиса президента проинформировал Маттиаса Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток — 2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы. Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку — 2", которые инициировало наше государство", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и отметили высокий уровень взаимопонимания между украинской и немецкой сторонами по ключевым подходам для мирного урегулирования ситуации в регионе. Также немецкий чиновник заверил Жовкву, что ФРГ будет представлена на инаугурационном саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне. Польша смирилась с тем, что "Северный поток-2" будет достроен

Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины, возможность подписания двусторонней декларации по европейской перспективе нашего государства. "Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога ЕС — Россия на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий", — добавили в пресс-службе.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.