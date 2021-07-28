МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Трубопровод "Северный поток-2" достроят в августе, а пуск газа по нему возможен уже в этом году, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Глава компании (Nord Stream 2 AG — ред.) сказал, что строительные работы будут завершены в конце августа. Так что мы верим, что газ может быть пущен в этом году", — сказал Зеле во время пресс-конференции компании.

Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил в интервью газете Handelsblatt, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Киев заявляет, что ФРГ готова к консультациям по "Северному потоку - 2"

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.