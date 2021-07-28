ВАРШАВА, 28 июл — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG зафрахтовала два танкера для перевозки американского сжиженного газа, говорится в сообщении компании.

"PGNiG Supply & Trading и Knutsen OAS Shipping заключили договор фрахта двух танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Суда будут построены для потребностей группы PGNiG и будут введены в эксплуатацию в первой половине 2024 года. Они будут обслуживать среди прочего поставки из США, которые ведутся по принципу Free on Board (FOB, поставка продавцом товара непосредственно на борт судна — ред.)", — говорится в сообщении. PGNiG опроверг информацию о переговорах с "Газпромом" по новому контракту

По данным PGNiG, каждое судно будет иметь возможность перевозить около 70 тысяч тонн сжиженного природного газа, что означает, что каждый из танкеров сможет транспортировать груз топлива, соответствующий около 100 миллионам кубометров природного газа в газообразном состоянии. PGNiG будет их эксклюзивным пользователем в течение 10 лет с возможностью продления.

"Мы последовательно развиваем позиции PGNiG на международном рынке СПГ. Чартер танкеров является важным шагом к реализации наших планов в этом отношении. Это оптимальное решение, обеспечивающее уверенность и гибкость логистических операций, которые являются важным компонентом построения конкурентного преимущества, — заявил глава PGNiG Павел Маевский.

Ожидается, что газовозы будут введены в строй в 2024 году. Это очередные танкеры, зафрахтованные польской компанией. Договор фрахта первых двух судов был заключен в 2020 году, также с Knutsen OAS Shipping. Оба контракта предусматривают, что судовладелец будет отвечать за доставку судов, укомплектование их экипажем и поддержание в надлежащем техническом состоянии.

Днем ранее PGNiG заключила соглашения с американскими Venture Global Plaquemines и Venture Global Calcasieu Pass о закупке дополнительно 2 миллиона тонн СПГ в год в течение 20 лет. В результате совокупный объем СПГ, который PGNiG будет получать от Venture Global LNG, может вырасти до 5,5 миллиона тонн в год. В случае контракта с Venture Global Calcasieu Pass, ожидается увеличение объемов закупаемого PGNiG газа с 0,5 миллиона тонн до 1,5 миллиона тонн в год.

При этом также во вторник PGNiG расторгла контракт с Port Arthur LNG из группы Sempra на закупку 2 миллиона тонн СПГ в год. Решение было продиктовано задержкой проекта строительства конденсационного терминала Port Arthur, с которого польская компания должна была получать контрактный газ с 2023 года.