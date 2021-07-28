МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ресурсный потенциал газового Северо-Гыданского участка оценивается в 1,25 триллиона кубометров природного газа и 209 миллионов тонн жидких углеводородов, говорится в материалах "Новатэка".

В конце марта "Арктик СПГ-1", дочернее предприятие "Новатэка", выиграло аукцион со специальными условиями на Северо-Гыданский газовый участок недр в Ямало-Ненецком автономном округе, заплатив 775,4 миллиона рублей.

"Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 1244 миллиарда кубических метров природного газа и 209 миллионов тонн жидких углеводородов, или около 9,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента", — пишет "Новатэк".

Компания отмечает, что приобретение участка расширяет ресурсную базу для реализации новых СПГ-проектов.

Северо-Гыданский входит в число участков на Ямале и Гыдане, на которые Минприроды в 2016 году приостановило выдачу лицензий по просьбе "Новатэка". Тогда из планов лицензирования были исключены газовые и газоконденсатные месторождения Гыданское, Солетско-Ханавейское, Западно-Сеяхинское, Верхнетитутейское, Штормовое, а также участки недр Бухаринский, Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО выросла в 15 раз

Минприроды РФ сообщало, что готово распределять зарезервированные участки под СПГ-проекты, что и стало необходимым условием для получения лицензий. Сейчас "Новатэк" уже получил лицензии на все вышеуказанные участки, кроме Восточно-Явайского, Мамонтовского и Ярачойтского.