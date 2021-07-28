МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. При поддержке США Украина стала "проблемой для всех" из-за постоянного ее недовольства по вопросу поставок газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение обозревателя словацкой газеты Denník N Марека Данко. Немцы осудили критику в отношении "Северного потока-2"

Он говорит о том, что газовый вопрос всегда был священным для Украины. Например, после распада СССР Киев не раз угрожал перекрыть трубопровод, который поставляет российский газ в Европу.

"Москва нашла альтернативу в виде "Северного потока-2", и условия реализации этого проекта устраивают европейских партнеров", пишет журналист. Однако такая инициатива, по его мнению, понравилась далеко не всем.

"Американцы, которые тоже хотят продавать, но по другим, значительно более высоким ценам, и украинцы, которые не хотят ничего делать и даже не инвестируют в сервис газотранспортной системы на своей территории", — пояснил он.

Автор назвал сложившуюся ситуация странной, отметив, что "абсурд — второе имя Украины", которая то и дело пытается давить на жалость западных стран. "Мол, мы вам доверились, "положили свою молодость", а теперь вы должны нас поддерживать. Угрожайте России, требуйте от нее уступок для нас и все в таком духе", — сыронизировал он.

Он также выразил свое возмущение фактом того, что Киев призвал вписать переговоры по газу в "нормандский формат". По мнению Данко, никакой связи между конфликтом на Донбассе и соглашениями по газу нет.

В заключении автор подчеркнул, что европейские страны "сыты по горло" постоянными условиями Украины, которая превратилась в "неадекватного партнера", и призвал минимизировать контакты с ней.