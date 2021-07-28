АНКАРА, 28 июл — ПРАЙМ. Турция стремится к тому, чтобы начать добычу газа из месторождений в Черном море в 2023 году, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"Большие усилия прилагаются, чтобы первая фаза добычи черноморского газа началась в 2023 году. Те, кто пожимают дружескую руку, протянутую Турцией, самой сильной страной в регионе с точки зрения политики и экономики, всегда будут с прибылью", — заявил Эрдоган, выступая в режиме видеоконференции на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе.

По его словам, с началом добычи газа в Черном море Турция сократит зависимость от его внешних поставок. "Нам пытались помешать санкциями, угрозами, шантажом, но они ничего не добились", — добавил президент.

В начале июня Эрдоган заявил, что Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море с запасами более 135 миллиардов кубометров газа. По его словам, таким образом, общие запасы газа на шельфе Черного моря составляют около 500 миллиардов кубометров благодаря прошлогоднему открытию: в августе 2020 года Эрдоган сообщил об обнаружении в Черном море месторождения газа "Сакарья" с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров.