МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цена газа на спотовом рынке Европы вновь обновляет многолетние максимумы, превысив 480 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость газа с поставкой в четверг на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, за день подорожала на 5% и поднялась до 484 долларов за тысячу кубометров.

На спотовом рынке Европы газ активно дорожает с начала недели, поставки на понедельник стоили 433 доллара за тысячу кубометров. При этом удорожание происходит, несмотря на завершение ежегодных плановых ремонтов на основных экспортных маршрутах "Газпрома" ("Ямал-Европе" и "Северном потоке").