Спотовая цена газа в Европе превысила 480 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе за день подорожала на 5%
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цена газа на спотовом рынке Европы вновь обновляет многолетние максимумы, превысив 480 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость газа с поставкой в четверг на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, за день подорожала на 5% и поднялась до 484 долларов за тысячу кубометров.
На спотовом рынке Европы газ активно дорожает с начала недели, поставки на понедельник стоили 433 доллара за тысячу кубометров. При этом удорожание происходит, несмотря на завершение ежегодных плановых ремонтов на основных экспортных маршрутах "Газпрома" ("Ямал-Европе" и "Северном потоке").
https://1prime.ru/gas/20210729/834322203.html
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