МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Скорое завершение газопровода "Северный поток-2" прокомментировал в беседе с радио Спутник директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В Сенате США требуют ввести новые санкции против "Северного потока-2"

По сообщению компании Nord Stream 2 AG газопровод "Северный поток-2" построен на 99%.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток-2". Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", – сказано в сообщении.

"Все идет абсолютно по плану. Первая нитка была готова еще в конце прошлого месяца. Сейчас к завершению идет вторая нитка, и это вопрос считанных недель. Осталось совсем чуть–чуть. Никаких ограничений – ни технического плана, ни политического, ни административного – нет. Вторая нитка будет закончена в августе. Думаю, к началу отопительного сезона в Европе должны пройти все испытания, сертификация, чтобы эти две нитки были введены в промышленную эксплуатацию. Я думаю, что в ноябре, может и раньше, будет получен первый газ по этим ниткам для нужд Европы", — заявил Пикин. Интернет-продажи крупных и средних магазинов в июне выросли

Многие специалисты ранее отмечали ключевое значение энергетического проекта для ЕС.

"Тем более, что очень медленно идет закачка газа в хранилища, а резервы нужно иметь. "Северный поток-2" будет тем самым дополнительным резервом обеспечения надежности поставок в Европейский союз", – подытожил эксперт.







