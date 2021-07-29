МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Половина морского участка газопровода Baltic Pipe уже уложена по дну Балтийского моря, сообщает польский газовый оператор Gaz-Sistem. "Северный поток - 2" построен на 99%, сообщил оператор

"Суда, монтирующие Baltic Pipe на дне Балтики, проложили 140 километров, что составляет более половины 275-километрового маршрута подводного газопровода", — говорится в сообщении.

В начале июня датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам. Датское агентство по охране окружающей среды 10 июня сообщило, что оформление нового экологического разрешения может занять 7-8 месяцев. Вместе с тем уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в середине июля заявил, что экологическая проблема со строительством Baltic Pipe на территории Дании решена.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому планируется поставлять норвежский газ в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен в октябре 2022 года.

Проект оценивается примерно в 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System. Он неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.