БЕРЛИН, 29 июл — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) пока затрудняется назвать сроки рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Депутат дал оценку выступлению республиканцев по "Северному потоку - 2"

В июне BNA приняла к рассмотрению заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора ГТС. Это необходимо в соответствии с решением регулятора от мая 2020 года, когда BNA постановила, что "Северный поток 2" не будет освобожден от требований Газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG, который не согласился с решением BNA, подчеркивал, что подача заявки в июне не означает изменения позиции компании по изначальному решению BNA от 2020 года.

В BNA заявили, что "немецкая часть "Северного потока 2" подпадает под регулирование (в соответствии с Газовой директивой) с момента начала эксплуатации".

В настоящее время агентство изучает поданные Nord Stream 2 AG документы, устанавливая, подан ли их полный комплект. "Как долго это продлится и будут ли дополнительно запрошены какие-либо другие документы, пока не поддается прогнозу.

С момента установления полноты комплекта (документов) у Федерального сетевого агентства будет четыре месяца, чтобы подготовить проект решения. В рамках запрошенного процесса сертификации агентством будут проверены критерии анбандлинга (в соответствии с требованиями Газовой директивы — ред.)", — заявили в агентстве.

В проект решения будет также включена оценка министерством энергетики ФРГ вопроса безопасности энергоснабжения при использовании трубопровода. "Проект решения в конечном итоге будет направлен Европейской комиссии для комментирования", — добавили в BNA.

На уточняющий вопрос, зависят ли сроки приема "Северного потока 2" в эксплуатацию от решения BNA по лицензированию оператора, в агентстве отметили, что ведомство "не принимает решения о приеме или отказе в приеме к эксплуатации", а проверяет соответствие требованиям Газовой директивы. "В случае если к вводу в эксплуатацию не будут выполнены требования анбандлинга, соответствующая палата (BNA) сможет наказать за это, как за административное правонарушение", — пояснили в ведомстве.

В министерстве энергетики ФРГ при этом не стали отвечать на вопрос об ожидаемых сроках начала эксплуатации трубопровода, "поскольку "Северный поток 2" является проектом коммерческих фирм".

Обновленная газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG не согласилась с этим решением и ведет судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС.

Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил в интервью газете Handelsblatt, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.