МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" находится на финальной стадии переговоров с консорциумом международных банков для финансирования проекта "Арктик СПГ 2", сообщил зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй. России помогли получить карт-бланш на газовом рынке Европы

"Мы находимся на финальных стадиях по созданию финансовой структуры из консорциума международных банков, и мы работаем над закрытием этого процесса в ближайшем будущем", — рассказал Джитвей про финансирование проекта "Арктик СПГ 2" в ходе телефонной конференции.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству СПГ после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

"Новатэк" в среду сообщил, что общий объем внешнего финансирования проекта "Арктик СПГ 2" планируется в размере около 9,2 миллиарда евро. Из них 3,11 миллиарда — кредитная линия с синдикатом российских банков на 15 лет, договор был подписан в апреле.