КИЕВ, 29 июл — ПРАЙМ. Компания "Оператор ГТС Украины" рассматривает сценарий полного прекращения "Газпромом" транзита газа в Европу через территорию Украины и демонтажа труб для недопущения даже такой возможности в будущем, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

"Мы рассматриваем сценарий — даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем", — сказал Макогон в эфире "Радио НВ" в четверг.

Он также отметил, что объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что "Газпром" перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через "Северный поток — 2". Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей. "Новатэк" сообщил о прогрессе переговоров по "Арктик СПГ 2"

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.