МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском форвардном рынке находятся уже выше отметки в 500 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Газ в Эстонии осенью подорожает в полтора раза

Так, по данным на 18.30 мск цена августовского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигала максимума за торговую сессию четверга — 507 долларов за т1 ысячу кубометров.

При этом спотовые цены на газ пока находятся ниже этого уровня, но также обновляют многолетние максимумы. С начала недели цена на споте TTF по контракту "на день вперед" выросла с 433 долларов за 1 тысячу кубометров 26 июля до 484 долларов за 1 тысячу кубометров 28 июля.

Удорожание происходит, несмотря на завершение ежегодных плановых ремонтов на основных экспортных маршрутах "Газпрома" ("Ямал-Европе" и "Северном потоке").

При этом такой рост вряд ли будет устойчивым, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цены на газ в Европе, по словам эксперта, растут на фоне значительного спроса на него в Азии, в том числе из-за рекордно теплой погоды в Японии. Еще один возможный фактор — нежелание "Газпрома" бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и сильно увеличивать поставки за счет электронной торговой платформы, несмотря на высокие цены.

"В этом году цены на газ могут оставаться высокими, но предсказать их уровень невозможно: они еще в большей степени волатильны, чем цены на нефть…. В среднесрочном периоде мы ожидаем снижения цен, в том числе из-за ввода в эксплуатацию большого количества СПГ-заводов в США и других странах", — заключил он.