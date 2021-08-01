На Украине рассказали о запасах газа к отопительному сезону
На Украине планирует к отопительному сезону иметь в хранилищах более 20 миллиардов кубов газа
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КИЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Украина к середине лета скопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 миллиардов кубометров газа, к отопительному сезону страна должна подойти с показателем в 20 миллиардов кубометров, заявил директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских хранилищах 17 млрд кубометрив голубого топлива, что значительно больше показателей на ту же дату в 2016-2019 годах. Несмотря на аномальный рост цен на европейских газовых хабах, Укртрансгаз выполняет план по закачке голубого топлива в ПХГ — ежесуточно более 30 млн кубометров. Ожидаем, что к началу отопительного сезона в хранилищах будет храниться более 20 млрд кубометров природного газа", — написал Билявский в своем Facebook.
По его словам, "Нафтогаз" продолжает работать над наращиванием добычи природного газа.
https://1prime.ru/gas/20210801/834351362.html
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