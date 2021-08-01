КИЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Украина к середине лета скопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 17 миллиардов кубометров газа, к отопительному сезону страна должна подойти с показателем в 20 миллиардов кубометров, заявил директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский. В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку-2"

"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских хранилищах 17 млрд кубометрив голубого топлива, что значительно больше показателей на ту же дату в 2016-2019 годах. Несмотря на аномальный рост цен на европейских газовых хабах, Укртрансгаз выполняет план по закачке голубого топлива в ПХГ — ежесуточно более 30 млн кубометров. Ожидаем, что к началу отопительного сезона в хранилищах будет храниться более 20 млрд кубометров природного газа", — написал Билявский в своем Facebook.

По его словам, "Нафтогаз" продолжает работать над наращиванием добычи природного газа.