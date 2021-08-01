МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Германия не будет действовать во вред себе в контексте проекта "Северный поток — 2", заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку-2"

Ранее кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita пригрозил России санкциями в контексте "Северного потока — 2" в случае "агрессивных действий" против Украины.

"Это заявление полностью соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты между (Ангелой) Меркель и (Джо) Байденом", — заявил Лукьянов.

По словам эксперта, санкции могут быть всегда, невозможно предсказать, какого рода обострение может случиться между Россией и Европой, Россией и Америкой в предстоящие годы.

"Все что угодно может произойти, как мы видим из опыта. Но когда газопровод уже запущен, а он будет запущен уже скоро, когда заключены договоренности, когда поступает газ, важный для энергобаланса, это совсем другая ситуация. Можно объявлять всякие санкции, но во вред себе Германия действовать не будет. А вред этот будет больше теперь, если придется каким-то образом прерывать уже действующую коммуникацию", — сказал Лукьянов. На Украине рассказали о запасах газа к отопительному сезону

Он не считает, что если Лашет займет пост канцлера по итогам сентябрьских выборов, Германия займет более жесткую позицию по отношению в России, так как заявление политика полностью "вписывается в ту рамку, которая обрисована". По мнению Лукьянова, самое главное в этой рамке именно то, что «Северный поток — 2» состоится, а не какими "аксессуарами это все обвешано и какие словесные уступки противникам «Северного потока» сделаны".

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.