МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG хочет принять участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении польской компании. "Газпром" сократил закачку газа в крупные хранилища Европы

"PGNiG и PGNiG Supply & Trading подали заявку на включение в процедуру сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". От исхода разбирательства зависит, получит ли владелец газопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке", — говорится в сообщении.

Уточняется, что PGNiG и ее дочерняя компания PGNiG Supply & Trading направили немецкому регулирующему органу просьбу об участии в рассмотрении вопроса сертификации компании Nord Stream 2 AG, владельца газопровода "Северный поток — 2".

"Компания Nord Stream 2 AG не хочет подчиняться общим принципам III энергетического пакета, целью которых является обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка. В частности, владелец Nord Stream 2 хочет избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего газопровода. Важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода NS2 на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств-членов. Эти аргументы должны звучать, поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации", — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский.