МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, а также дополнительные мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", свидетельствуют данные платформы GSA Platform. "Газпром" сократил закачку газа в крупные хранилища Европы

Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать на четвертый квартал транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Компания также не стала бронировать мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года.

Кроме того, "Газпром" также не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" на следующие четыре квартала, свидетельствуют данные.