МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Объем активного газа в европейских ПХГ находится на минимальном для конца июля значении за многолетний период наблюдений, сообщает "Газпром". "Газпром" не стал бронировать ГТС Украины и Польши на четвертый квартал

"По данным Gas Infrastructure Europe на 31 июля темп заполнения подземных газовых хранилищ ЕС и Украины накануне последнего летнего месяца остается крайне низким. В украинских ПХГ нарастает отставание по закачке от прошлого года – оно уже достигло 5 миллиарда кубометров. В европейских ПХГ из отобранных в прошлом сезоне 66 миллиардов кубометров восполнено только 27,6 миллиарда кубометров. Отставание от уровня запасов на ту же дату прошлого года составляет 27,9 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении.

В частности, в Германии, располагающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, заполненность хранилищ всего около 50%. "Таким образом, сейчас объем активного газа в европейских ПХГ находится на минимальном для конца июля значении за многолетний период наблюдений", — заключает "Газпром".

Компания также поясняет, что низкие темпы закачки в ПХГ Европы толкают цены вверх. В конце июля контракты "на день вперед" достигли рубежа в 500 долларов за 1 тысячу кубометров. Биржевая цена СУГ по итогам торгов понедельника близка к рекорду

"В июне, наблюдая за спотовыми ценами выше 360 долларов, мы задавались вопросом о перспективах стоимости газа предстоящей зимой. Обычно зимой газ дороже, чем летом. В последние пять лет соотношение пиковых цен в осенне-зимний период к июльским пикам, например, на NCG (газовый хаб в Баумгартене, Австрия — ред.), составляет соответственно 151,7%, 473,7%, 118,5%, 140,2%, 493,5%", — отмечает компания.

В выходные "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа", тем самым ускорив снижение запасов в ПХГ. Так, согласно данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по трубопроводу перед выходными составляла 84 миллиона кубометров газа в сутки. В субботу, 31 июля, она упала до 50 миллионов "кубов", а в воскресенье, 1 августа, — немного выросла до 62 миллионов кубометров газа.