МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском форвардном рынке после отказа "Газпрома" от участия в европейских аукционах на дополнительные транзитные мощности на следующие четыре квартала выросли до 525 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" не стал бронировать ГТС Украины и Польши на четвертый квартал

По данным на 15.00 мск цена сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самом ликвидном хабе Европы, достигала максимума за торговую сессию понедельника — 525,4 доллара за 1 тысячу кубометров. На момент открытия торгов цена составляла 509,5 доллара за 1 тысячу кубометров.

При этом спотовые цены на газ пока находятся ниже этого уровня, но также обновляют многолетние максимумы. С начала прошлой недели цена на споте TTF по контракту "на день вперед" выросла с 433 долларов за 1 тысячу кубометров 26 июля до почти 490 долларов за 1 тысячу кубометров 2 августа.

"Газпром" в понедельник не стал участвовать в аукционах на дополнительные твердые мощности по прокачке газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и через ГТС Украины на четвертый квартал 2021 года и первые три квартала 2022 года.

Как объясняют аналитики "ВТБ капитал", цена на газ в баррелях нефтяного эквивалента теперь обгоняет цену на нефть. Такое за историю наблюдений случалось только дважды: один день осенью 2019 года из-за непогоды, а также весной 2008 года — из-за нестабильной ситуации на рынке на фоне мирового финансового кризиса.