МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Бразильский рынок СПГ и газовой электрогенерации при определенных условиях может оказаться перспективным для группы "Газпром", считает директор представительства компании в Бразилии Шакарбек Осмонов.

В интервью корпоративному изданию Осмонов рассказал, что с учетом особенностей энергетического сектора Бразилии, в котором превалируют возобновляемые источники энергии, газовым электростанциям отводится роль стабилизатора всей энергосистемы.

"Поскольку собственного газа пока не хватает для снабжения новых электростанций, Бразилия вынуждена импортировать для этих целей СПГ. По мнению специалистов, на ближайшие 15–20 лет Бразилия останется нетто-импортером сжиженного природного газа", — считает он.

Бразилия, по мнению Османова, остается одной из немногих стран, где имеется возможность подписывать долгосрочные контракты на 15 лет на поставку СПГ для электрогенерации. Он добавил, что электростанции на газе сейчас хоть и используются в качестве резервных мощностей, власти ряда наиболее засушливых регионов Бразилии выступают за строительство новых станций для работы в режиме базовой генерации.

"Сторонникам этих регионов удалось включить в законопроект о приватизации государственной энергетической компании Eletrobras положения о необходимости строительства шести газовых электростанций для базовой генерации общей мощностью 6 ГВт. Эта инициатива поддерживается федеральным правительством", — рассказал Османов. Киеву под силу остановить "Северный поток - 2", считает Коболев

В случае одобрения законопроекта парламентом, по его словам, в стране может быть проведен отдельный тендер на строительство электростанций на сжиженном природном газе, работающих в базовом режиме, что станет гарантией поставок для них СПГ по твердым контрактам на 15 лет.

"С учетом указанных обстоятельств бразильский рынок СПГ и газовой электрогенерации может оказаться перспективным для компаний группы "Газпром", — заключил Османов.