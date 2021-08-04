МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Заявление европейских и американских парламентариев против "Северного потока — 2" не повлияет на судьбу трубопровода, но политическое давление продолжится, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Группа законодателей США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступила против строительства газопровода "Северный поток — 2". Трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Украину, утверждается в документе. Кроме того, парламентарии опасаются за единый открытый европейский рынок, поскольку рост российских поставок увеличит влияние одного из поставщиков.

"На судьбу этого проекта по большому счету это, конечно же, не повлияет", — ответил эксперт на вопрос о том, может ли заявление повлиять на завершение строительства "Северного потока — 2".

По его словам, принципиальные договоренности по трубопроводу уже достигнуты и были закреплены на встрече в Вашингтоне канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.

"Политическое давление в условиях уже фактически принятого решения в любом случае будет оказывать влияние на правительство Германии и администрацию США", — отметил Данилов. Вопрос заключается именно в том, добавил эксперт, как этот "решенный пункт повестки в треугольнике РФ, Европа, США повлияет на комплекс других проблем и в целом на взаимоотношения в этой конфигурации".

"Я думаю, давить на Украину, даже если бы мы и могли, то вряд ли стали бы, так как мы слишком заинтересованы в нормализации отношений по многим политическим линиям с Европой и США", — сказал он, комментируя утверждение американских и европейских депутатов о том, что "Северный поток — 2" позволит России давить на Украину. Это заявление, по мнению Данилова, "достаточно голословное". Киеву под силу остановить "Северный поток - 2", считает Коболев

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.