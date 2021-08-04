БЕРЛИН, 4 авг — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) пока не приняло решения по заявке польской PGNiG, которая хочет участвовать в процессе сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2", сообщили РИА Новости в ведомстве.

В понедельник польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что подал заявку на участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2", отметив, что "от исхода разбирательства зависит, получит ли владелец газопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке".

"Если будет принято позитивное решение по заявке на привлечение к процессу, то проситель получит формальный статус участника административного процесса. Приглашенная сторона таким образом получит те же права в рамках процесса, что его участники, то есть, например, получит возможность заявить свою позицию", — пояснили в ведомстве. В Германии предрекли "Северному потоку-2" судьбу "динозавра" энергетики

Результат рассмотрения заявки будет обнародован на сайте BNA, уточнил собеседник агентства.

PGNiG ранее уже выступала в качестве третьей стороны в процессах Федерального сетевого агентства по "Северному потоку 2".

В июне BNA приняла к рассмотрению заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора ГТС. Это необходимо в соответствии с решением регулятора от мая 2020 года, когда BNA постановила, что "Северный поток 2" не будет освобожден от требований Газовой директивы ЕС.

Обновленная газовая директива Евросоюза подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. В США не исключили введения санкций против Nord Stream 2 AG

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы. Nord Stream 2 AG не согласилась с этим решением и ведет судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС.

Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил в интервью газете Handelsblatt, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

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