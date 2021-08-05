КИЕВ, 5 авг — ПРАЙМ. Объемы транспортировки газа из Евросоюза на Украину в июле составили почти 498 миллионов кубометров, что является рекордным показателем в 2021 году, сообщила в четверг пресс-служба "Оператора ГТС Украины". Украина повторно национализировала Запорожский титано-магниевый комбинат

"В июле объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 498 миллионов кубометров – это самый большой показатель в 2021 году. Экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы в июле составил 54,3 миллиона кубометров. Стоит отметить, что 93% объема газа импортировано виртуальным реверсом из Венгрии и Польши, что позволяет компании существенно сэкономить на транспортировке", — говорится в сообщении на странице оператора в Facebook.

По словам гендиректора оператора Сергея Макогона, Украина может импортировать газ в объемах транзита с помощью виртуального реверса. "Большую часть газа Украина импортировала через виртуальный реверс, поэтому крайне важно сохранение транзита газа через Украину и после 2024 года", — приводятся в сообщении слова Макогона.