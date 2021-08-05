МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "Газпром" в четверг вечером вдвое сократил объемы прокачки газа через газопровод "Ямал-Европа" после того, как на заводе компании произошел пожар, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Украина уверена, что не останется без газа с пуском "Северного потока-2"

Так, в течение всего дня 5 августа прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии составляла примерно 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час, а после 18.00 мск газ поступает в систему в объеме примерно 1 миллион кубометров газа в час.

В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту.

К полудню по местному времени пожар был локализован. Пострадавших, по данным МЧС, нет.