МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. "Газпром" анализирует причины и последствия аварии на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила компания. Цена на газ в Европе обновила очередной рекорд

"Идет анализ причин и последствий аварии", — ответили в "Газпроме" на вопрос о том, как скажется авария на заводе по подготовке конденсата к транспорту на поставках газа в Европу.

В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован.

Из-за пожара прокачка через газопровод "Ямал-Европа" снизилась вдвое. Так, в течение всего дня 5 августа ГТС Германии на входе принимал примерно 1,9-2,1 миллиона кубометров газа, а после 18.00 мск четверга прием упал до 1 миллиона кубометров в час. В пятницу с 7.00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 миллиона кубометров газа в час.

На этом фоне акции "Газпрома" снижаются в цене в пятницу на 1,6% (уже падали на 2,83%).