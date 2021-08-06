МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Украина обеспечила транзит 3,8 миллиарда кубометров газа в июле, транзит не увеличился, несмотря на остановку газопроводов в обход страны, сообщила в пятницу пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины". Цена на газ в Европе обновила очередной рекорд

"Транзит газа в июле не увеличился, несмотря на остановку газопроводов в обход Украины. В июле 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,848 миллиарда кубометров", — сказано в релизе. За отчетный период "Оператор ГТС Украины" транспортировал в Польшу 0,34 миллиарда кубометров газа, в Словакию — 2,514 миллиарда, в Венгрию — 0,804 миллиарда, в Молдавию — 0,189 миллиарда. Как и в предыдущем месяце, среднесуточный транзит составлял 124 миллионов кубов.

"Газпром" использовал все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа, низкие для этого периода объемы газа в европейских газовых хранилищах и плановую остановку маршрутов Ямал-Европа и "Северный поток", — пишет украинский оператор. Он ссылается на данные германских OPAL и NEL — продолжений газопровода "Северный поток" в ФРГ: за 10 дней ремонта ЕС недополучил 1,6 миллиарда кубометров газа, еще 320 миллионов кубов — из-за ремонта газопровода Ямал-Европа.

По словам гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, чтобы компенсировать недополученные объемы газа странам Европы и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. "Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora… уровень заполненности — менее 13%, у других операторов — в среднем 63%. В Австрии у Astora и GSA (оба "Газпром" — ред.)… — 14%, другие операторы — 48%", — цитирует Макогона пресс-служба. "Газпром" вдвое уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"

"Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен", — утверждает Макогон. По его мнению, такими действиями российская компания преследует две цели — экономическую и политическую: "повышение цены на голубое топливо и ускорение процесса ввода в эксплуатацию "Северного потока 2".

"По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий антимонопольный орган Европы. К тому же, такую стратегию российской компании следует учитывать при сертификации "Северного потока 2", — заявил Макогон.

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.