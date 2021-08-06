МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Жители России, которые платно подключили газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации, сообщил первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию

В пятницу в хуторе Сухой Ростовской области состоялась торжественная церемония начала подачи газа.

"Программа (о бесплатном доведении газа до участков) была анонсирована президентом 21 апреля… Прошло около двух месяцев пока все необходимые документы были подписаны, сама программа утверждена", — сказал Турчак.

За это время, по его словам, многие граждане продолжали подключение газа и вынуждены были за это платить. Новак рассказал о ходе газификации регионов

"Могу доложить, что принято принципиальное решение на федеральном уровне: всем, кто с 21 апреля по настоящее время подключил газ за свои деньги до границы земельных участков, эти деньги будут 100% компенсированы", — сказал он.

Президент Владимир Путин подписал закон 11 июня о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах – крупная региональная компания.