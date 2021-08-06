2021-08-06T14:16:35+03:00
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2021-08-06T14:16:35+03:00
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Росприроднадзор работает на месте аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО
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Росприроднадзор приступил к работе на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем после пожара и начал административное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства... ПРАЙМ, 06.08.2021
росприроднадзор, янао, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Росприроднадзор приступил к работе на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем после пожара и начал административное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Росприроднадзора работают на месте аварии, берут пробы. Проводится административное расследование", — проинформировала пресс-служба.
В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован.