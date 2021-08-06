МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Росприроднадзор приступил к работе на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем после пожара и начал административное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Газпром" анализирует причины и последствия аварии на заводе в ЯНАО

"Специалисты Росприроднадзора работают на месте аварии, берут пробы. Проводится административное расследование", — проинформировала пресс-служба.

В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован.