"Газпром" ведет восстановительные работы на Уренгойском заводе
"Газпром" ведет ремонтно-восстановительные работы на Уренгойском заводе после пожара
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпрома", которому принадлежит Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, ведет ремонтно-восстановительные работы после пожара на этом заводе, сообщили РИА Новости в компании.
"Газпром переработка" ведет ремонтно-восстановительные работы на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Пожар ликвидирован. Определением причины возгорания и оценкой последствий занимается специально созданная комиссия", — сообщили в пресс-службе дочки "Газпрома".
В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома". К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. На месте аварии работают специалисты Росприроднадзора и Ростехнадзора, выясняют ее причины.
https://1prime.ru/gas/20210806/834391696.html
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