МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпрома", которому принадлежит Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, ведет ремонтно-восстановительные работы после пожара на этом заводе, сообщили РИА Новости в компании. Росприроднадзор работает на месте аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО

"Газпром переработка" ведет ремонтно-восстановительные работы на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту. Пожар ликвидирован. Определением причины возгорания и оценкой последствий занимается специально созданная комиссия", — сообщили в пресс-службе дочки "Газпрома".

В ночь на четверг в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома". К утру пятницы пожар был полностью ликвидирован. Завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. На месте аварии работают специалисты Росприроднадзора и Ростехнадзора, выясняют ее причины.