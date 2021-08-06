МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе могут снизиться почти втрое, до 200 долларов за тысячу кубометров, но не в этом году, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Цена на газ в Европе обновила очередной рекорд

Цена на газ в Европе в пятницу вновь обновила исторический максимум. Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, 6 августа достигла 546,3 доллара за тысячу кубометров. Спотовые цены на газ также обновляют многолетние максимумы: цена на споте TTF по контракту "на день вперед" выросла в пятницу до 518 долларов за 1 тысячу кубометров.

"В среднесрочном периоде мы ожидаем их (биржевых цен на газ — ред.) нормализации до уровня ниже 200 долларов на фоне ввода новых СПГ-мощностей в США и других странах", — считает он.

Главной причиной роста биржевых цен на газ, по мнению Маринченко, стала авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем. Снижение прокачки по трубопроводу "Ямал-Европа", как отметил эксперт, наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока-2". Среди других возможных причин роста цен — жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии. Эксперты объяснили причины резкого роста цен на газ в Европе

Маринченко также отметил, что цены будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно. "В этом году, вероятно, цены буду оставаться относительно высокими, хотя возможно их снижение после запуска "Северного потока-2" и роста поставок из России", — заключил он.

"Газпром" в понедельник, 2 августа, не стал участвовать в аукционах на дополнительные твердые мощности по прокачке газа через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" и через ГТС Украины на четвертый квартал 2021 года и первые три квартала 2022 года.

В ночь на четверг, 5 августа, под Новым Уренгоем загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Из-за пожара прокачка через газопровод "Ямал-Европа" снизилась вдвое. На фоне этого акции компании на Мосбирже в пятницу, 6 августа, снизились почти на 3%, после чего незначительно выросли в цене и на 14.05 мск демонстрируют падение на 1,6% к началу торгов.