МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд бьет рекорды, свидетельствуют данные торгов. В Fitch ожидают падения цен на газ почти втрое, но не в этом году

Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в пятницу подскочила на 3,16%, обновив рекорд и достигнув 46 297 рублей за тонну.

Как пояснил РИА Новости заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, цена на СУГ формируется в России под влиянием котировок на мировых биржах, а также внутреннего спроса и конъюнктуры на СУГ, как субститута бензина на рынке топлива.

"Ввод новых газоперерабатывающих мощностей в России может также создавать повышенный внутренний спрос на продукты газофракционирования, толкая цены вверх. Стоит понаблюдать за динамикой цены в ближайшие недели в надежде на стабилизацию цен", — отметил Ордов. Он напомнил, что в отличие от бензина цены на СУГ способны не только расти, но и снижаться вслед за изменением спроса и мировой конъюнктуры.