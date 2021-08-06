ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг — ПРАЙМ. Правительство подготовило типовые предложения по подключению газа к домам внутри участков, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

Путин отметил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба. Путин рассказал о планах по сдерживанию цен в России

"Вся работа внутри участка за счет собственника. Но и здесь правительство уже подготовило, приняло решение, по-моему. Для того чтобы минимизировать расходы, а здесь сразу цены, к сожалению, подскочили и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйств, (правительство) подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения", — сказал он во время общения с работниками и строителями завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".

По его словам, это станет существенным подспорьем для осуществления газификации. Однако Путин отметил, что там, где трубы еще нет, работа будет идти в рамках региональных планов по газификации.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах – крупная региональная компания.