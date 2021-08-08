МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Американское агентство Bloomberg пишет, что превышение спроса над предложением на газ привело к концу эпохи дешевого "голубого топлива". Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на COVID

По мнению авторов материала, необходимо уже сейчас готовиться к последующему росту цен.

Напомним, что тарифы на газ в странах Европы достигли на этой неделе рекордных значений. При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Азию — близки к рекордным для этого времени года.

По мнению авторов, это связано с тем, что спрос на покупку газа резко превысил предложение на рынке.

Bloomberg отмечает: цены на природный газ в Европе выросли более чем на 1000% с рекордно низкого уровня в мае прошлого, пандемийного, 2020 года.

В странах Азии в это же время ценник на газ подскочил вшестеро.

Рост цен происходит и в США: здесь сланцевая революция значительно увеличила производство этого вида топлива.

Агентство называет сразу несколько важных факторов, которые повлияли на рост цен:

пандемия,

перебои с поставками,



восстановление мировой экономики,

затишье в запуске новых заводов по экспорту СПГ.



Рост цен на природный газ означает, что стоит ждать подорожания электроснабжения промышленности. Ну а это, в свою очередь, потянет за собой всю мировую экономику и разожжёт страх инфляции.

Гражданам и промышленности — как конечным потребителям — стоит приготовиться к росту ежемесячных платежей за электроэнергию и газ.