Агентство Bloomberg назвало причины конца эпохи дешевого газа
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Американское агентство Bloomberg пишет, что превышение спроса над предложением на газ привело к концу эпохи дешевого "голубого топлива".
По мнению авторов материала, необходимо уже сейчас готовиться к последующему росту цен.
Напомним, что тарифы на газ в странах Европы достигли на этой неделе рекордных значений. При этом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Азию — близки к рекордным для этого времени года.
По мнению авторов, это связано с тем, что спрос на покупку газа резко превысил предложение на рынке.
Bloomberg отмечает: цены на природный газ в Европе выросли более чем на 1000% с рекордно низкого уровня в мае прошлого, пандемийного, 2020 года.
В странах Азии в это же время ценник на газ подскочил вшестеро.
Рост цен происходит и в США: здесь сланцевая революция значительно увеличила производство этого вида топлива.
Агентство называет сразу несколько важных факторов, которые повлияли на рост цен:
- пандемия,
- перебои с поставками,
- восстановление мировой экономики,
- затишье в запуске новых заводов по экспорту СПГ.
Рост цен на природный газ означает, что стоит ждать подорожания электроснабжения промышленности. Ну а это, в свою очередь, потянет за собой всю мировую экономику и разожжёт страх инфляции.
Гражданам и промышленности — как конечным потребителям — стоит приготовиться к росту ежемесячных платежей за электроэнергию и газ.
https://1prime.ru/gas/20210808/834402157.html