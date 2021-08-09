МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ продолжает поиски источника поставок СПГ для газификации Камчатского края, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака. Категории льготников для подключения к газу определят в течение месяца

Так, согласно протоколу, "Новатэк" отказался от поставок СПГ в регион, ссылаясь на нехватку свободных объемов на проекте "Ямал СПГ".

"Теперь "Газпрому", который назначен ответственным за газификацию полуострова, придется искать объемы в собственном СПГ-портфеле. … "Газпром", как отмечают собеседники "Ъ", также не располагает свободными объемами СПГ", — пишет газета.

Как уточняет издание, в "Газпроме" считают, что "Новатэк" мог бы поставлять СПГ на Камчатку с будущего проекта "Арктик СПГ 2", где пока не все объемы законтрактованы. Но "Новатэк" в принципе не хочет этого делать из-за низких тарифов на газ на Камчатке, поясняют собеседники газеты. Чтобы определить источник поставок СПГ, правительство планирует провести согласительное совещание с "Новатэком" и "Газпромом". Последнему при этом поручено составить ТЭО проекта газификации Камчатского края с использованием СПГ. В Совфеде пообещали возместить траты россиян на газификацию

Летом 2020 года глава правительства РФ Михаил Мишустин давал поручение ведомствам вместе с руководством Камчатского края, "Новатэком" и "Газпромом" представить в кабмин план обеспечения газоснабжения региона. Этот документ должен был учитывать строительство газотранспортной инфраструктуры, имея в виду планируемый комплекс перевалки СПГ "Новатэка".

Позднее, в октябре, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "Газпром" возьмет на себя основную социальную нагрузку при газификации Камчатки за счет СПГ и будет закупать его с будущего регазификационного терминала "Новатэка" в Авачинской бухте по цене экспортного нетбэка (экспортной цены за вычетом затрат на транспортировку). Еще одним вариантом указывался собственный СПГ "Газпрома".

Губернатор края Владимир Солодов в январе сообщал журналистам, что схема газификации Камчатского края с учетом проекта "Новатэка" также прорабатывается.