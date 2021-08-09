МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Авария на Уренгойском заводе российского гиганта "Газпром" грозит внутреннему рынку дефицитом сжиженного углеводородного газа (СУГ), а также проблемами в топливном и нефтехимическом секторах, пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что цены на этот вид сырья на бирже уже побили очередные исторические рекорды. Эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют дальнейший рост цен.

Минэнерго России рекомендовало производителям снять определенные объемы с экспортных поставок. "Газпром" в свою очередь сообщил о возобновлении работы завода, не уточнив актуальный объем переработки.

По прогнозам специалистов, учитывая масштаб аварии, ремонт завода займет месяцы.

"Всего в России производится около 17 млн тонн СУГ в год, примерно половина продается внутри страны, а остальное отправляется на экспорт. Крупнейшим производителем является СИБУР (объем выпуска в 2020 году — 7,2 млн тонн), на структуры «Газпрома» приходится около 3 млн тонн (помимо Уренгойского завода, СУГ производят Оренбургский, Астраханский и Сосногорский ГПЗ), еще около 5 млн тонн — на НПЗ крупнейших нефтекомпаний. СУГ используются как сырье для производства нефтепродуктов, моторное топливо, а также для коммунальных нужд", — пишет "Ъ".