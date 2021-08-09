МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Сургутский ЗСК возобновил работу после пожара на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома" в ЯНАО, вскоре начнутся отгрузки продукции потребителям, а поставки сырья на завод будут расти по мере запуска мощностей Уренгойского завода, сообщили в пресс-службе "Газпром переработка". Авария на заводе "Газпрома" грозит российскому рынку дефицитом СУГ

"Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) возобновил работу производственных мощностей…. В настоящее время товарная продукция Сургутского ЗСК поступает в резервуарные парки и проходит паспортизацию — в ближайшее время планируется начать отгрузку потребителям", — сообщили в компании.

По данным "дочки" "Газпрома", со вчерашнего дня Сургутский ЗСК принимает и перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь с Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ). "Объем поступающего на Сургутский ЗСК сырья будет постепенно наращиваться по мере пуска технологических мощностей на Уренгойском ЗПКТ, где ведутся ремонтно-восстановительные работы", — добавили в компании.

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО произошел 5 августа. На этом фоне поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" упали более чем вдвое. Пожар был ликвидирован в пятницу, на месте происшествия работают специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. В него также входит и Сургутский ЗСК.