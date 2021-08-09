МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-июне выросли в 1,8 раза в годовом выражении — до 20 миллиардов долларов; при этом экспортная цена газа в июне выросла на 11,6% к маю — до 226,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). ФТС отчиталась об экспорте в энергетической сфере

Физический объем экспорта газа в январе-июне вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 108,4 миллиарда кубометров.

В июне доходы компании от экспорта газа увеличились на 13,4% по сравнению с маем — до 3,56 миллиарда долларов. При этом объем экспорта в июне снизился на 1,3% в месячном выражении — до 15,7 миллиарда кубометров.

По сравнению с июнем 2020 года доходы выросли в 3,1 раза, а объем экспорта увеличился на 13,8%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла почти 82 доллара.

Цена экспортного трубопроводного газа в июне этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. При этом в мае цена составляла 199,7 доллара, в апреле — 185,5 доллара за тысячу кубометров.

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.