ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назначил своего бывшего близкого советника и экс-спецпосланника госдепа по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна спецпосланником США по вопросам трубопровода "Северный поток — 2", сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Посол России назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

В апреле издание Politico со ссылкой на официальный источник сообщало, что Белый дом обсуждает назначение спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток — 2". Сообщалось, что роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена Амосу Хохштейну, но тогда отмечалось, что он пока не принимал предложение. Позднее позиция властей США по "Северному потоку — 2" изменилась.

Как предполагают источники портала, назначение Хохштейна, который ранее выступал категорически против строительства Россией трубопровода, означает, что он может "активно добиваться эффективной стратегии" для США в вопросе "Северного потока — 2". Он также будет заниматься ранее достигнутой в этом вопросе сделкой США с ФРГ.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.