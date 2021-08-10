МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Газпром" почти восстановил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" к уровню до пожара на заводе в ЯНАО, во вторник утром она достигла 1,8 миллиона кубометров в час, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Эксперты ожидают, что "Газпром" снизит выпуск газового конденсата

На фоне пожара прокачка через газопровод на входе в ГТС Германии 5 августа резко сократилась вдвое, с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка выросла примерно до 1,4-1,6 миллиона кубов газа в час.

Во вторник утром поставки газа на входе в газотранспортную систему Германии подскочили на 22% и достигли 1,8 миллиона кубометров в час.

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа. Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода. На фоне пожара поставки газа по газопроводу "Ямал — Европа" временно упали более чем вдвое. Вслед за этим цены на газ в Европе достигли очередного максимума, превысив 6 августа 540 долларов за тысячу кубометров.